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Öykü Serter: Erkeklere güvenemiyorum

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Öykü Serter: Erkeklere güvenemiyorum
Öykü Serter sunuculuğunu kendisinin yaptığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili açıklamada bulundu: ‘Erkeklere güvenmiyorum’ dedi.

Öykü Serter sunuculuğunu kendisinin yaptığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.

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Etkinliğe; Başak Dizer Tatlıtuğ, Ayşe Tolga ve Ebru Akel'in yanı sıra yetenekli genç oyuncular Ege Kökenli ve Müjde Uzman gibi isimler katıldı.oyku-serter-185423ba.jpg

Tanıtım sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Öykü Serter, özel hayatıyla ilgili sorulara, "Hayatımda aşkyok, erkeklere güvenemiyorum" şeklinde yanıt verdi. Cildini nasıl koruduğunu açıklayan ünlü sunucu, "Buz kalıplarına gül suyunu koyuyorum. Sonra o buz kütleleriyle yüzümü ovalıyorum" dedi.oyku-serter-185423hw.jpg

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