ÖYKÜ GÜRMAN VARINI YOĞUNU SATIŞA SUNDU!

Kardeşi Berk ile birlikte seslendirdiği "Boyalı Direk" şarkısıyla şöhrete kavuşan ve son yıllarda Atv dizisi "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde rol alan Öykü Gürman, varını yoğunu satışa çıkardı.

Atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de oynayan Öykü Gürman, öğrenciler için harekete geçti. Sahne kostümlerini ve günlük kıyafetlerini satışa çıkartan Gürman, elde edilen geliri köy okullarındaki çocuklara müzik aletleri alınması için bağışlayacak.

Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın haberine göre Gürman, "Gardrops adlı uygulamadan hem sahne, hem de günlük kıyafetlerimi satışa çıkarıyorum. Buradan yapacağınız her alışveriş köy okulunda çocukların enstrümanları tanımalarına, çalmalarına ve öğrenmelerine, kendilerini başka bir dünyada hissetmelerine yardımcı olacak. Müzikle hayal kurmalarına destek olacağız. Çocuklar müziğe dokunabilsin sloganıyla yola çıktık" dedi.