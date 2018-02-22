AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre oy pusulasının taslak örneği belli oldu. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.
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Oy Pusulası Nasıl Olacak?
AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl görüneceği belli oldu. Teklifin detaylarının belli olmasının ardından oy pusulası örneği de ortaya çıktı.
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