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Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!

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Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!
Koronavirüs aşısı çalışmalarında en başarılı ilerleyen ve umut vadedenlerden biri olan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın çalışmalarına, klinik denemeler sırasında bir katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine ara verildiği açıklandı.
Son dakika... Yan etki endişesi: Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!
AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, bir gönüllüde 'henüz açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu belirtildi.
Son dakika... Yan etki endişesi: Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!

Ancak şirket bu durumu 'standart bir prosedür" olarak tanımlandı ve "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

EN ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÇALIŞMAYDI
Son dakika... Yan etki endişesi: Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!
Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, en etkili olma ihtimali yüksek çalışmalar arasında nitelendiriliyordu.
 
Son dakika... Yan etki endişesi: Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!

Dünya Sağlık Örgütü'nın verilerine göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini için dünyada 176 farklı çalışma var. Bunların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor, dokuz çalışma ise henüz test sürecinin son aşamasında bulunuyor.

Son dakika... Yan etki endişesi: Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!
Son dakika... Yan etki endişesi: Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!
 
 
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