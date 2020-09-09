Oxford ve AstraZeneca'nın aşı çalışmaları durduruldu!

Ancak şirket bu durumu 'standart bir prosedür" olarak tanımlandı ve "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nın verilerine göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini için dünyada 176 farklı çalışma var. Bunların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor, dokuz çalışma ise henüz test sürecinin son aşamasında bulunuyor.