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Oturma eylemine polis müdahalesi

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Oturma eylemine polis müdahalesi
ANKARA'da, Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edildiklerini belirten bir grup Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü önünde yaptığı oturma eylemine poli

ANKARA'da, Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edildiklerini belirten bir grup Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü önünde yaptığı oturma eylemine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edildiklerini belirten Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası üyesi bir grup, 'İşimize ve iş güvencemize sahip çıkıyoruz' adı altında basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü önüne geldi. Basın açıklaması yapan grup üyeleri, daha sonra oturma eylemi başlattı. Açıklamanın ardından polis ekipleri, grubu oturma eylemi yapmamaları ve dağılmaları yönünde uyarmaya başladı. Oturma eylemine devam eden grup üyelerine çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İlk müdahalede, 7 kişi gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından uzaklaşan grup, bir AVM'nin bahçesinde giydikleri önlükleri yere sererek, oturma eylemine başladı. Polisler ile grup üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Bir eylemci, Eskişehir yolunu trafiğe kapatmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, oturma eylemi yapan 8 kişiyi daha yaka paça gözaltına aldı.

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