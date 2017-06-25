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Otoparkta Demet Akalın isyanı çıktı!

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Otoparkta Demet Akalın isyanı çıktı!
Şarkıcı Demet Akalın, geçen Perşembe günü Zorlu Center'da alışverişteydi...

cipini almak için otopark görevlilerine fişini verdi. İki dakika sonra aracı geldi.

Sıra beklemeye devam eden müşteriler, "Arabamızı almak için ünlü olmamız mı lazım?" diyerek bağırmaya başladı.

Otoparktaki isyan arbedeye dönüştü...

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