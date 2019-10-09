OTOPARK İÇİN 79 YILLIK OKULU YIKACAKLAR!

Zonguldak’ta 400 Yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ederken, projede hasta ve hasta yakınları için bir otopark alanının yer almadığı ortaya çıktı.

AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Hastane inşaatı yanındaki Kız Meslek Lisesi oradan kaldırılıp, otopark yapılsın” önerisi getirince büyük tepki topladı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Okul 1940 yılında yapılmıştır. Bu çözüm değil yıkım önerisidir. Zonguldak'ın tarihi ve hafızası olan bir mimari yapıyı, daha önemlisi bir okulu yıkmak kabul edilemez” dedi.