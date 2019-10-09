  • BIST 101.859
  • Altın 282,258
  • Dolar 5,8251
  • Euro 6,3823
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

OTOPARK İÇİN 79 YILLIK OKULU YIKACAKLAR!

»
OTOPARK İÇİN 79 YILLIK OKULU YIKACAKLAR!
Zonguldak’ta 400 Yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ederken, projede hasta ve hasta yakınları için bir otopark alanının yer almadığı ortaya çıktı.

AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Hastane inşaatı yanındaki Kız Meslek Lisesi oradan kaldırılıp, otopark yapılsın” önerisi getirince büyük tepki topladı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Okul 1940 yılında yapılmıştır. Bu çözüm değil yıkım önerisidir. Zonguldak'ın tarihi ve hafızası olan bir mimari yapıyı, daha önemlisi bir okulu yıkmak kabul edilemez” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN OĞLU LÜKS SİTEDE VURULDU!08 Ekim 2019 Salı 16:38
  • AHU TUĞBA: KENAN EVREN BENİ DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ!08 Ekim 2019 Salı 14:28
  • CEM YILMAZ'DAN SPOR HOCASINA UZAYLI ROLÜ!08 Ekim 2019 Salı 13:22
  • MURAT DALKILIÇ VE HANDE ERÇEL, KUZEY BEBEK'İ ZİYARET ETTİ!08 Ekim 2019 Salı 12:48
  • YEŞİM SALKIM'DAN ASTSUBAYA HAKARET!..08 Ekim 2019 Salı 12:32
  • BURCU ESMERSOY HANGİ KANALDA PROGRAM SUNACAK?08 Ekim 2019 Salı 12:14
  • TARAFSIZ BÖLGE CANLI YAYININDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER! "ALLAH BELANI VERSİN!"08 Ekim 2019 Salı 12:00
  • ÇUKUR'DA YAMAÇ İLE NEHİR ERİK DALI İLE COŞTULAR!08 Ekim 2019 Salı 11:32
  • TUĞBA ÖZERK, RIZA ESENDEMİR’LE AŞK MI YAŞIYOR?08 Ekim 2019 Salı 11:05
  • CEMİL İPEKÇİ’DEN ŞAŞIRTICI HADİSE AÇIKLAMASI!08 Ekim 2019 Salı 10:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim