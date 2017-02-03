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Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracat artışı!

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Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracat artışı!
Otomotivde ocak ayında yüzde 36,8 ile Ağustos 2011`den bu yana aylık bazda en yüksek ihracat artışını gerçekleştirdi.

Türk otomotiv sektörü, ocak ayında yüzde  36,8 ile aylık bazda son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı. 

Ocak 2016'da 1 milyar 512 milyon 312 bin dolar olan otomotiv ihracatı, Ocak 2017'de 2 milyar 69 milyon 424 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin genel  ihracatındaki payını yüzde 19,7'ye çıkaran otomotiv, sektörel ihracat liderliğini  de sürdürdü.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv  Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre,  otomotiv sektörü, 2016 yılı ocak ayında 1 milyar 512 milyon 312 bin dolar olan  ihracatını, bu yılın aynı ayında yüzde 36,8'lik rekor artışla 2 milyar 69 milyon  424 bin dolara taşıdı.

Türkiye'nin Ocak 2017'de yüzde 15'lik artışla 10 milyar 528 milyon 47  bin dolar olarak gerçekleşen toplam ihracatından yüzde 19,7 ile en büyük payı  alan otomotiv, yılın ilk ayını da açık ara lider kapattı.

Otomotivi, yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde  11,7 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,1 ile "çelik" sektörleri  takip etti.

Sektör, ocak ayında 153 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye  ihracat gerçekleştirdi.

SON 5,5 YILDA GÖRÜLEN EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ

Otomotiv endüstrisinde ocak ayındaki yüzde 36,8'lik artış, Ağustos  2011'den bu yana aylık bazda, en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2016'da, son 66 ayın en yüksek aylık ihracat artışına imza atan  sektör, dış satımını Temmuz 2011'de ise yüzde 38,04 artırmıştı.

Sektörün son 5,5 yılda geriye dönük aylık bazdaki en yüksek ihracat  artışları, 2011 yılı ağustos-aralık döneminde ağustosta yüzde 26,82, 2012'de  kasım ayında yüzde 9,93, 2013'te temmuz ayında yüzde 35,4, 2014 yılında nisan  ayında yüzde 18,7, 2015 yılında ekim ayında yüzde 18,8 ve 2016 yılında mayıs  ayında yüzde 33,97'yi görmüştü.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE AB ÜYESİ

Otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin  tamamı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden oluştu.

Ocak ayında yüzde 14,74'lük artışla 323 milyon 467 bin dolar ihracat  yapılan Almanya, liderlik koltuğunu korudu.

Almanya'yı, yüzde 28,47'lik artış ve 249 milyon 75 bin dolar ile  İngiltere, yüzde 60,48'lik artış ve 233 milyon 598 bin dolar ile Fransa, yüzde  45,65'lik artış ve 222 milyon 554 bin dolar ile İtalya, yüzde 53,02'lik artış ve  122 milyon 424 bin dolar ile İspanya takip etti.

Polanya, Belçika, Slovenya, Romanya ve Hollanda da en fazla ihracat  yapılan ülkeler arasında yerini aldı.

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