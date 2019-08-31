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OTOMOBİLİ OLANLAR DİKKAT! 1 EKİM'DE BAŞLIYOR!

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OTOMOBİLİ OLANLAR DİKKAT! 1 EKİM'DE BAŞLIYOR!
Otomotiv sektörünü ilgilendiren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, emisyon değerlerine ilişkin değişiklikler yapılacak ve otomotiv üreticilerine de bir aylık geçiş süresi verildi.


Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren ve otomobiller ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yeni tebliğe göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre; otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

 

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