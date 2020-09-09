Otomobilde şaşırtan fiyatlar

İkinci el otomobil piyasasında suni fiyat artışları her geçen gün devam ediyor. Fabrikaların taleplere yetişememesi de fiyatları yukarı çekiyor.





İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller: Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan Ö TV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyat ı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller: Fiat Egea 1.4 Fire



Sıfır fiyatı: 110.900 lira



İkinci el fiyatı: 148.000 lira Citroen C Elysee



Sıfır fiyatı: 163.750 lira



İkinci el fiyatı: 178.000 lira Renault Clio 1.0 SCe



Sıfır fiyatı: 133.900 lira



İkinci el fiyatı: 155.000 lira Volkswagen Polo 1.0



Sıfır fiyatı: 165.900 lira



İkinci el fiyatı: 200.000 lira Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik



Sıfır fiyatı: 162.100 lira



İkinci el fiyat: 216.000 lira Nissan Micra



Sıfır fiyatı: 161.400 lira



İkinci el fiyatı: 209.000 lira Hyundai i10 1.0 MPI



Sıfır fiyatı: 130.070 lira



İkinci el fiyatı: 145.000 lira Seat Ibiza



Sıfır fiyatı: 179.500 lira



İkinci el fiyatı: 212.000 lira