Otomobilde şaşırtan fiyatlar

Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.
İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller:
Fiat Egea 1.4 Fire
Sıfır fiyatı: 110.900 lira
İkinci el fiyatı: 148.000 lira
Citroen C Elysee
Sıfır fiyatı: 163.750 lira
İkinci el fiyatı: 178.000 lira
Renault Clio 1.0 SCe
Sıfır fiyatı: 133.900 lira
İkinci el fiyatı: 155.000 lira
Volkswagen Polo 1.0
Sıfır fiyatı: 165.900 lira
İkinci el fiyatı: 200.000 lira
Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik
Sıfır fiyatı: 162.100 lira
İkinci el fiyat: 216.000 lira
Nissan Micra
Sıfır fiyatı: 161.400 lira
İkinci el fiyatı: 209.000 lira
Hyundai i10 1.0 MPI
Sıfır fiyatı: 130.070 lira
İkinci el fiyatı: 145.000 lira
Seat Ibiza
Sıfır fiyatı: 179.500 lira
İkinci el fiyatı: 212.000 lira