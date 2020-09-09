  • BIST 1.095
  • Altın 464,642
  • Dolar 7,4719
  • Euro 8,7943
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Otomobilde şaşırtan fiyatlar

»
Otomobilde şaşırtan fiyatlar
İkinci el otomobil piyasasında suni fiyat artışları her geçen gün devam ediyor. Fabrikaların taleplere yetişememesi de fiyatları yukarı çekiyor.
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar
Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi. Sıfırı henüz bayide olmasa da liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

İşte Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller:
 
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Fiat Egea 1.4 Fire

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Citroen C Elysee

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira

Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Renault Clio 1.0 SCe

Sıfır fiyatı: 133.900 lira

İkinci el fiyatı: 155.000 lira

Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Volkswagen Polo 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira

 
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

Sıfır fiyatı: 162.100 lira

İkinci el fiyat: 216.000 lira

 
Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Nissan Micra

Sıfır fiyatı: 161.400 lira

İkinci el fiyatı: 209.000 lira

Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Hyundai i10 1.0 MPI

Sıfır fiyatı: 130.070 lira

İkinci el fiyatı: 145.000 lira

Sıfır ve ikinci el otomobil arasında makas açıldı! İşte şaşırtan fiyatlar

Seat Ibiza

Sıfır fiyatı: 179.500 lira

İkinci el fiyatı: 212.000 lira

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gram altından ani yükseliş17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:31
  • Aşı altını düşürdü...11 Ağustos 2020 Salı 18:23
  • Ekonomi çıkmaz çember şeklinde kapalı devreye girdi10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:14
  • Berat Albayrak'tan günler sonra ilk paylaşım10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11
  • Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!07 Ağustos 2020 Cuma 19:57
  • Dövizin yükselişi durmuyor06 Ağustos 2020 Perşembe 13:41
  • Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:10
  • Buğdayın anavatanı olan Türkiye buğday ithalatında dünya birincisi oldu!03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:07
  • TL’deki değer kaybı: Stagflasyon nedir?29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:14
  • Bayram gelmeden emeklilik ikramiyesi bitti29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:06
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim