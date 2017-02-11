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Otomobil, yol denetiminde görevli 1 polise çarptı

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Otomobil, yol denetiminde görevli 1 polise çarptı
KÜTAHYA'da 26 yaşındaki Yunus İbiş yönetimindeki otomobil, polislerin denetim yaptığı noktada durmayarak görevli polis memuru 29 yaşındaki Abdullah Mayır'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Mayır hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Çevreyolu Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi önünde meydana geldi. Tavşanlı İlçesi istikametinden kent merkezine gelen Yunus İbiş yönetimindeki 43 AG 753 plakalı otomobil, polislerin denetim amacıyla oluşturdukları noktada durmayarak, elinde otomatik silahla uygulama yapan arkadaşlarının güvenliğini sağlamakla görevli polis memuru Abdullah Mayır'a çarptı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru Abdullah Mayır ağır yaralandı. Otomobil de orta refüjde durdu.


Polisler 112 acil servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Bir süre sonra gelen ambulansta görevli sağlık ekibi, yaralı polise müdahalede bulundu. Polisler, ambulansın geç geldiğini söyleyerek sağlık görevlilerine 'Afyon'dan mı geliyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Yaralı polis Abdullah Mayır ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mayır'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayda hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yunus İbiş de polisler tarafından aynı hastaneye götürüldü. İbiş'in gerekli tedavisinin ardından gözaltına alındığı, denetim noktasını fark etmeyerek polise çarptığını söylediği belirtildi.

 

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