Otomobil dereye uçtu Feci kaza da 8 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ' da dereye uçan otomobildeki ölü sayısı 8'e yükseldi. 4' ü çocuk 2' si kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti. Sağlık ekipleri sürücü, ve otomobil içerisinde bulunan 4' ü çocuk 2' si kadın 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.