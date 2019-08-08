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OTOGAR İŞLETMECİSİ BELLİ OLDU!

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OTOGAR İŞLETMECİSİ BELLİ OLDU!
Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark alanlarının işletmesini İSPARK'a verdi.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba otogara gelerek, otogarın park alanlarının tahliye kararını Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği yetkililerine ileterek devir işlemlerini başlattı.

İSPARK EKİPMANLARINI YERLEŞTİRMEYE BAŞLADI
Devir işlemlerinin ardından İBB ekipleri, otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bariyerleri ve diğer ekipmanları sökerek, otopark alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve dernek yetkililerin burada bulunduğunu belirterek, yeni uygulamanın ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi. Canbaba, otobüs işletmelerinin çalışmalarına devam ettiğini aktararak, kendilerinden sadece otopark alanlarının tesliminin istendiğini anlattı.

Bu arada, polis ekipleri devir teslim sırasında otogarda güvenlik önlemi aldı.

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