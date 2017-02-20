Otobüsler çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır-Aralık karayolu üzerinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını söyledi. olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...