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Otobüsler çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!

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Otobüsler çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır-Aralık karayolu üzerinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını söyledi. olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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