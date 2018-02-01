Otobüs Durağa Daldı

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde seyir halindeki Ataşehir-Kadıköy seferini yapan Selim Karakaya yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada Turan Duman yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrold

Durakta bekleyen yolculardan Aygül Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, 3 saat trafiğe kapandı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

'ARABANIN BEYNİ KİLİTLENMİŞ'

Üsküdar’daki kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi Ramazan Şen olay yerinde açıklama yaptı. Şen, kazanın ardından durağa dalan otobüsün şoförüyle görüştüğünü belirterek "Kendisi, ’araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım’ diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş" diye konuştu.

Sürücünün ’Süratli olduğu yönündeki’ iddiaların hatırlatılması üzerine Şen "Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen bir şey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız" dedi.

'BEYİNLİ ARAÇLARDA BİNDE BİR BU OLAYLAR YAŞANABİLİYOR'

Bir basın mensubunun "Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu" şeklindeki sorusuna Şen, "Oluyor. Bir ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı bir şey" dedi.