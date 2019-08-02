OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI

Instagram fenomeni Danielley Ayala takipçilerinin isteği üzerine otobana üstsüz çıktı.

Instagram fenomeni Danielley Ayala 1.6 milyon Instagram takipçisiyle bana meydan okuyun adlı bir oyun oynuyor.Her hafta 25 yaşındaki Danielley'nin takipçileri Danielley'e meydan okuyor.Takipçilerinin Danielley'den son istekleri ise Danielley'nin otoban kenarında üstsüz durması oldu.Danielley takipçilerinin bu isteğini yerine getirdi ve tamamen üstsüz bir şekilde otobana çıktı. İyi ki sürücüler bu görüntülerden çok etkilenmedi ve bir kaza olmadı.