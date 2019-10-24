OTELLERE KONAKLAMA VERGİSİ GELİYOR!

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

Vergiyi işletme sahipleri ödeyecek. Verginin oda fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Yani tatile çıkan vatandaş dolaylı yoldan ekstra ücret ödeyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak taslakta, Kurumlar Vergisi’nde indirim öngörülürken, “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Değerli Konut Vergisi” adı altında iki yeni vergi getiriliyor. Ayrıca taslakta yer alan başka bir düzenlemeye göre otellere Konaklama Vergisi getiriyor.

Konaklama vergisini otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

KONAKLAMA VERGİSİ TASLAĞI:

* Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

*Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.

*Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.

* Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

* Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;

* Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,

* Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,

* Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler.