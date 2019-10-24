  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

OTELLERE KONAKLAMA VERGİSİ GELİYOR!

»
OTELLERE KONAKLAMA VERGİSİ GELİYOR!
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

Vergiyi işletme sahipleri ödeyecek. Verginin oda fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Yani tatile çıkan vatandaş dolaylı yoldan ekstra ücret ödeyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak taslakta, Kurumlar Vergisi’nde indirim öngörülürken, “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Değerli Konut Vergisi” adı altında iki yeni vergi getiriliyor. Ayrıca taslakta yer alan başka bir düzenlemeye göre otellere Konaklama Vergisi getiriyor.

Konaklama vergisini otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

KONAKLAMA VERGİSİ TASLAĞI:

* Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

*Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.

*Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.

* Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

* Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;

* Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,

* Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,

* Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİDAZ'IN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR!25 Ekim 2019 Cuma 14:36
  • ÇAVUŞOĞLU: ABD’YE NOTA VERDİK!25 Ekim 2019 Cuma 13:06
  • TERÖRİST MAZLUM KOBANİ’NİN İADE TALEBİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!25 Ekim 2019 Cuma 12:59
  • SAMSUN'LU AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YAPMAYA DOYMUYOR!25 Ekim 2019 Cuma 12:48
  • MERYEM UZERLİ’DEN ŞOK İTİRAF!25 Ekim 2019 Cuma 12:30
  • HANDE ATAİZİ KURAL BOZDU! İŞTE O PAYLAŞIM!25 Ekim 2019 Cuma 12:15
  • ALEYNA TİLKİ YILDIZLARA KOMŞU OLDU! AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!25 Ekim 2019 Cuma 11:58
  • EBRU YAŞAR KESENİN AĞZINI AÇTI! 260 BİN TL'LİK ALEV!25 Ekim 2019 Cuma 11:44
  • SEDA BAKAN KIZI İLE GEZMEDE... İŞTE LEYLA BEBEK!25 Ekim 2019 Cuma 11:21
  • İLKER İNANOĞLU’NUN KENDİSİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!25 Ekim 2019 Cuma 11:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim