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Otelde 1000 Kişi Karantinada

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Otelde 1000 Kişi Karantinada
İspanya'da Kanarya Adalarının Özerk Bölgesinde olan Tenerife'deki dev otelde konaklayan 1000 turist karantina altında. Otel de konaklayan İtalyan doktorda Corona tespit edildi.

Kanarya Adalarındaki Tenerife Otelinde 1000 kişi karantina altına alındı. Otelde konaklayan italyan doktorda korona tespit edildi.Adanın Güneyinde bulunan otelde kimsenin çıkmasına izin verilmiyor. Kimsenin çıkmaması için otelin etrafında polisler nöbet tutuyor. İspanya yüzlerce kişiye test yaptığını açıkladı. 

Kanarya Adalarındaki sağlık ekipleri italyan doktorun şu anda tek başına tutulduğunu ve test sonuçları İspanya'nın şüpheli koronavirüs vakalarındaki protokolüne göre 2. bir analiz için Madrid'e göndereceklerini açıkladı.

GÜNEYDE

İtalya'dsa 3 gün içinde 7 kişi öldü. Virüsün ülkenin Güneyine sıçradığı açıklandı.

60 yaşındaki Floransalı bir erkeğin Singapur dönüşü yaptırdığı testte virüse yakalndığı ortaya çıktı.

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