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OT Dergisi Soyuldu

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OT Dergisi Soyuldu
Kültür ve sanat alanında yayın yapan ‘OT’ Dergisi'ne giren iki kişi, dolaplarda bulunan 4 taşınabilir, 1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak kayıplara karıştı. Yüzlerini kapüşonla kapatan şüpheliler, güvenlik kameraların

Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak sabaha karşı yüzlerini kapüşonla saklayan iki kişi, Nişantaşı Akkavak Sokak'ta derginin bulunduğu iş hanına geldi. Hanın kapısını zorlayarak açan şüpheliler, doğrudan derginin bulunduğu 2’inci kata çıktı. Yanlarında getirdikleri aletlerle iş yerinin kapısını kıran şüpheliler, ortalığı karıştırmaya başladı.

Şüpheliler dolaplarda bulunan 4 adet taşınabilir, 1 harici hard disk, 1 fotoğraf makinesi ve 1 bilgisayar ekranını çalarak hızlı adımlarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı. Sabah dergiye gelen çalışanlar ise yaşadıkları kısa süreli şokun ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak şüphelilerin peşine düştü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dergiye ait elektronik cihazların çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin iş hanına gelerek kapıyı açması, derginin bulunduğu kata çıkması, dergi içerisinde bulunan hard disk ve ekranı çalıp iş hanından hızlı adımlarla ayrılmaları yer alıyor.

''KAĞIT - KALEMLE ÇİZEREK DE OLSA YENİ SAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ''

 

Kağıt kalemle çizerek de olsa dergiyi çıkarmaya devam edeceklerini belirten OT Dergisi Editörü Faruk Kaya, "Hırsızlar hard disklerimizi toplayıp gitmişler. Arşivimiz bizim için değerli. Çalanlar için bir şey ifade etmeyebilir ama bizim için çok değerli. Dergi çıkarmayı düşünmüyorlar. Aletlerden çok içindeki bilgilerimiz önemli. Yeni sayımızı elle de olsa çıkaracağız. Kâğıt kalemle çizerek bile olsa yeni sayımızı çıkaracağız’’ diye konuştu.

''BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ HER ŞEY GİTTİ''

 

Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istediklerini belirten Halkla İlişkiler Direktörü Melissa Gençay,  ''Gece saatlerinde iki kişi direkt ofisimize geliyorlar. Birinci katı es geçerek bizim kata çıkıyorlar. Kamera görüntülerinde de var. Polise de başvurduk. Araştırıyorlar. Umarım en kısa zamanda bulunurlar. Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti. Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını umuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Derginin yeni sayısına ait çizimlerin bulunduğu hard disklerin çalınmasıyla dergi çalışanları yeni çizimler üzerinde çalışmaya başladı. Çalışanların yeni çizimleri kalem ve kâğıtla yaptıkları görüldü.

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