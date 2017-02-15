ÖSYM açıkladı! Tarihler değişti!

Türkiye 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak anayasa referandumuna hazırlanırken, aynı tarihte yapılması planlanan TUS ve STS sınavları ertelendi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre her iki sınav da referandumdan bir hafta sonra 22 Nisan tarihinde yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takviminde değişiklik yaptı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacağı duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2017-TUS İlkbahar Dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017-STS Tıp İlkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasına ve 17 Mayıs'ta sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması sonrası atama işlemleri yapılan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrılmaları, yapılan atamaların hükümsüz kalması ve atama yerlerinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamalar nedeniyle 2017 TUS ve STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavları'nın 27 Ağustos'ta yapılmasına, sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanmasına, 2018'den itibaren TUS ve STS Tıp 1'inci Dönem sınavının şubat, TUS ve STS Tıp 2'nci Dönem sınavının ağustos ayında yapılmasına karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, 2017 Sınav Takvimi'nin güncellenmiş haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden adayların bilgisine sunulduğu kaydedildi.