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Osmanoğlu’ndan AKP’ye ‘Vahdettin’ çağrısı

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Osmanoğlu’ndan AKP’ye ‘Vahdettin’ çağrısı
II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu ve Fatih Erbakan’ın baş danışmanı Osmanoğlu, AKP’ye Vahdettin’in mezarını Türkiye’ye getirme çağrısında bulundu.

II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya hamlesinin ardından hükümete Vahdettin’in mezarını Türkiye’ye getirme çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan'ın başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi Türkiye’nin milli egemenliğini tekrar eline aldığını ve vesayetten kurtulduğunu bütün dünyaya ilan etmesidir” dedi.

Osmanlı’nın son padişahı Vahdettin’in Şam’daki mezarının Türkiye’ye getirilmesi çağrısında bulunan Osmanoğlu “Vahdeddin Han Şam’da yatıyor. Biz onun ülkemize getirilmesini istiyoruz. Çünkü bir padişah başka bir ülkede yatmamalı. Bunun önlemini almalıyız. O yüzden en kısa zamanda Vahdeddin Han’ın mezarının getirilmesi gerekir” diye konuştu.

Osmanoğlu 2013 yılında AKP’nin düzenlediği bir panelde Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada da Ayasofya’nın ibadete açılması ve Vahdettin’in mezarının Türkiye’ye getirilmesi çağrısı yapmıştı.

Osmanoğlu o açıklamasında Vahdettin’le ilgili aynı sözleri kaydederken Ayasofya hakkında “Üzerimizde beddualar var. Bunların kaldırılması için önce Ayasofya'nın ibadete açılması lazım. Ayasofya'ya uygunsuz kıyafetlerle insanlar geliyor. Hepimiz görüyoruz bunları ve bu bizi çok üzüyor" demişti.

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