Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turu sonuçları belli oldu.

İlk turda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu.

Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimde oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı olan ve ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele'nin seçimi kazandığını duyurdu.

Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en fazla oy alan ismi oldu.Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi.Pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti.Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi.Bukele, seçimin ilk turunda yeterli çoğunluğu sağladığı için 10 Mart'ta planlanan ikinci tur yapılmayacak.

Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele kökleri Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor.Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi.