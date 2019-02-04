  • BIST 102.920
  • Altın 220,487
  • Dolar 5,2291
  • Euro 5,9855
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor

»
Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turu sonuçları belli oldu.

İlk turda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu.
Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimde oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak koalisyonu adayı olan ve ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele'nin seçimi kazandığını duyurdu.
Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en fazla oy alan ismi oldu.Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.Nayib Bukele, ülkede devam eden çete şiddeti ve yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geleneksel partilerin yıpranmasını fırsat bildi.Pek çok Bukele taraftarı oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti.Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi.Bukele, seçimin ilk turunda yeterli çoğunluğu sağladığı için 10 Mart'ta planlanan ikinci tur yapılmayacak.
Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele kökleri Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor.Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nükleer savaş yeniden mi başlıyacak02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
  • Muhalif lider halkı sokağa çağırdı01 Şubat 2019 Cuma 13:31
  • Fransa eylemcilerini hapisle cezalandıracak01 Şubat 2019 Cuma 06:58
  • Melekler bu kez rengarek31 Ocak 2019 Perşembe 23:34
  • Amerika'nın gizli planı ortaya çıktı31 Ocak 2019 Perşembe 15:41
  • Dünyaca ünlü sanatçılar'dan İsrail'e büyük tepki31 Ocak 2019 Perşembe 07:24
  • Venezuella için nasıl bir yol izleyecekler31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
  • Venezuela karışacak gitmeyin!30 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  • Milyarder varis halktan biri oldu30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
  • Trump ölüm emrini verdi30 Ocak 2019 Çarşamba 13:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim