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Osmaniye'de fabrikada patlama

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Osmaniye'de fabrikada patlama
Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada klor gazı bulunan tankta yaşanan sızıntı nedeniyle bir işçi öldü, 3 işçi tedaviye alındı.

Osmaniye'de bir fabrikada klor gazı sızıntısı nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı. Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi. Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor. 

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