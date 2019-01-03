Osman sınav sert konuştu "herkes kural'a uymak zorun da"

O ses Türkiye yılbaşı özel çekimine katılan İrem helvacıoğlu söylediği şarkı yayın dan çıkarılınca sosyal medyadan açıklama yapmış yapımcı'nın nefes karekterini korumak için yayınlanmadığını sert mizahla belirtmişti.

Bunun üzerine medya da çokca yer alan İrem Helvacıoğlu diziden ayrılıyor mu haberleri yapıldı. Dizi'nin yapımcısı osman sınav Haber konseyine özel açıklamasın da; Herkesin sözleşme kurallarına uymasını gerektiğini söylerek "ben nasıl kanal kurallarına uyuyorsam oyuncular da sözleşmeye uyacak" şeklin de konuştu. Ayrıca yapımcı Sınav helvacıoğlu'nun diziden ayrılmıyacağını da belirtti.