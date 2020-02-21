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Osman Kavala'dan Açıklama

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Osman Kavala'dan Açıklama
Beraat edildikten sonra 15 Temmuz Darbe girişimi suçundan tekrar gözaltına alınan Osman Kavala açıklama yaptı

Gezi Parkı Eylemlerinden dolayı davadan beraat kararı alınan Osman Kavala, beraat günü 15 Temmuz darbe teşebbüsünden dolayı tekrar gözaltına alındı.
Osman Kavala Açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından cok daha mantıksız.''

* Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları
olumlu yönde bir adımdır.

* Ben, Gezi Davası'ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum.

* Ancak maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet’ten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü.

* Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir.

* Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum.

Osman Kavala şuanda Silivri Cezaevinde

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