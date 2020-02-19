Osman Kavala Tekrar Gözaltında

Osman Kavala cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı.

Gezi Parkı davasında beraat kararı alan Osman Kavala, cezaevinden çıkarken Terörle Mücadele başka bir soruşturmadan gözaltına aldılar.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Olayları ile ilgili davada 16 sanık karara bağlanmı ve Osman Kavala'nın beraatine karar verilmişti. Fakat Osman Kavala hakkında 15 Temmuz Darbe girişiminde ilişki bulundu bu sebepten dolayı ''Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs'' suçundan cezaevi çıkışında tekrar gözaltına alındı. Osman Kavala İstanbul Terörle Mücade şubesinde,yarın sabah ise savcılıpa sevk edilmesi bekleniyor