  • BIST 102.413
  • Altın 223,234
  • Dolar 5,3089
  • Euro 6,0695
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKonya Ankara karayolunda zincirleme kaza

Osman Gazi köprüsü satışa çıkarıldı

»
Osman Gazi köprüsü satışa çıkarıldı
Kocaeli’de yer alan Osmangazi Köprüsü’nün bir bölümünün veya tamamının satışı gündemde.

Ortak girişimin yüzde 27 hissesine sahip olan Nurol Holding’in CFO’su Kerim Kemahlı söz konusu satışın projenin yüzde 18 ortağı olan İtalyan Astaldi’nin maddi sıkıntısından kaynaklandığını ifade etti.
Bloomberg'e konuşan Osmangazi Köprüsü ortak girişiminin yüzde 27 hisseli üyesi Nurol Holding Mali İşler Müdürü Kerim Kemahlı, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışının gündemde olduğunu söyledi.

Projenin yüzde 18'ine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin nakit sıkıntı yaşadığını bu sebeple uluslararası banka ve finans kuruluşlarıyla temasa geçildiğini ifade eden Kemahlı kısa sürede bir geri dönüş beklediklerini duyurdu.

Bilindiği üzere Osmangazi Köprüsü'nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding'İn yüzde 27'şer ortaklığı bulunuyor.Astaldi şirketiyle birlikte diğer firmaların da ekonomik olarak zorlandıkları ancak hisse satışı talep etmedikleri ifade ediliyor.

Söz konusu ekonomik zorluğun sebebi ise bankalardan çekilen döviz bazlı krediler.

İTALYAN ORTAK KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde sahibi olduğu yüzde 33 hissenin satışını geciktiren Türkiye’deki finansal gelişmelerden dolayı şirketin geçici bir maddi darboğaz yaşadığını belirterek Roma’da konkordato başvurusunda bulunmuştu.
 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor29 Ocak 2019 Salı 11:04
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor29 Ocak 2019 Salı 11:03
  • Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek29 Ocak 2019 Salı 10:58
  • "Annem öldü sanki pavyona mı gittim"29 Ocak 2019 Salı 10:17
  • Ben sert erkek olmadım28 Ocak 2019 Pazartesi 17:18
  • Savcılar ne zaman harekete geçecek28 Ocak 2019 Pazartesi 16:27
  • Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı28 Ocak 2019 Pazartesi 12:49
  • İstanbulda içecek fabrikasın da yangın28 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
  • İnstagram kapatılabilinir28 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
  • Konya Ankara karayolunda zincirleme kaza28 Ocak 2019 Pazartesi 11:41
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim