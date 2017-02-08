  • BIST 87.922
  • Altın 148,634
  • Dolar 3,7313
  • Euro 3,9760
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Osman Can’dan ‘ihraç’ çıkışı

»
Osman Can’dan ‘ihraç’ çıkışı
Kamudan ihraç edilen akademisyenlere tepki gösteren isimler arasında Ak Parti kapatma davasında hazırladığı 'kapatılmamalı' raporu hazırlayan Anayasa Mahkemesi eski raportörü Profesör Osman Can da yer aldı.

7 Haziran seçimlerinde Ak Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen, Marmara Üniversitesi, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Üyesi ve Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Can, ihraçlara şöyle tepki gösterdi:

1. Siyaset kurumunun yol açtığı sorunları, özgürlük alanını daraltmanın gerekçesi haline getirmek, bu sorunları derinleştirir.

2. İhtiyacımız olan daha fazla özgürlük, kurumsallaşmış, çoğulcu ve katılımcı demokratik bir anayasal düzendir.

3. Başta kürsüdaşım İbrahim Kaboğlu olmak üzere, Yüksel Taşkın, Murat Sevinç gibi ülkenin pek çok değerli akademisyenini ihraç etmek yerine

4. Türkiye bu akademisyenleri keşke daha fazla dinlese, demokratik bir Türkiye'nin inşasının paydaşı haline getirse...Üzgünüm

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı08 Şubat 2017 Çarşamba 13:00
  • Gelinler yürek hoplattı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
  • Türkiye sallanmaya devam ediyor!08 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
  • DEPREMLE KAVGA YERİNE BARIŞIK OLMALIYIZ08 Şubat 2017 Çarşamba 12:41
  • Erdoğan ve Trump ne konuştu?08 Şubat 2017 Çarşamba 12:35
  • El Bab'tan kötü haber!08 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
  • Dolar ve euro yükselişi devam ediyor...08 Şubat 2017 Çarşamba 12:30
  • CIA direktörü yarın Türkiye'ye geliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • HDP'li vekile 81 yıla kadar hapis istemiyle dava08 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
  • HDP'li vekil için yakalama kararı çıkarıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim