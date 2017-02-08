Osman Can’dan ‘ihraç’ çıkışı

Kamudan ihraç edilen akademisyenlere tepki gösteren isimler arasında Ak Parti kapatma davasında hazırladığı 'kapatılmamalı' raporu hazırlayan Anayasa Mahkemesi eski raportörü Profesör Osman Can da yer aldı.

7 Haziran seçimlerinde Ak Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen, Marmara Üniversitesi, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Üyesi ve Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Can, ihraçlara şöyle tepki gösterdi:

1. Siyaset kurumunun yol açtığı sorunları, özgürlük alanını daraltmanın gerekçesi haline getirmek, bu sorunları derinleştirir.

2. İhtiyacımız olan daha fazla özgürlük, kurumsallaşmış, çoğulcu ve katılımcı demokratik bir anayasal düzendir.

3. Başta kürsüdaşım İbrahim Kaboğlu olmak üzere, Yüksel Taşkın, Murat Sevinç gibi ülkenin pek çok değerli akademisyenini ihraç etmek yerine

4. Türkiye bu akademisyenleri keşke daha fazla dinlese, demokratik bir Türkiye'nin inşasının paydaşı haline getirse...Üzgünüm