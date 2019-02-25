Oscar'a damga vurdular

Merakla beklenen 91. Oscar Ödülleri töreni Türkiye saati ile sabaha karşı saat 03.00'da kırmızı halı seremonisiyle başladı. Düzenlenen ödül törenlerinde ilk kez muhteşem bir kırmızı halı ile karşılaştık..

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Oscar Ödülleri, Türkiye saati ile 03.00’da Los Angeles'taki Dolby Theater'da başladı. Kırmızı halı seremonisi ile başlayan gecede Rami Malek ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alırken, Lady Gaga ise ‘En İyi Kadın Ödülü’ne layık görüldü…

Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan törene ise ünlü isimlerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu. Bir süredir düzenlenen ödül törenlerine kıyasla, en iyi stilleri dün gördük desek yanlış olmaz.

En çok kırmızı ve pembe tonlarındaki kıyafetlerin tercih edildiği gecede, çok alışık olmasak da minimum düzeyde dekolteli elbiseler vardı. Bacak ya da göğüs dekoltesine pek rastlamadığımız, daha çok sırt dekoltesiyle karşılaştığımız Oscar kırmızı halısında Charlize Theron, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Irina Shayk, Amy Adams gibi isimler damga vurdu. Tabi görmek istemeyeceğimiz stiller de yok değildi… Sofia Vergara, Melissa McCartney, Serena Williams ve Rachel Weisz bunlardan bazıları… İşte geceye damga vuran kırmızı halı kıyafetleri…