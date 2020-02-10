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Oscar Ödül Töreni Göz Kamaştırdı

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Oscar Ödül Töreni Göz Kamaştırdı
Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (OSCAR) Los Angeles'daki Dolby Yheater'da yapıldı.

    Kırmızı halı geçişinin başlangıcında bu yüzden zor anlar yaşansa da daha sonra yağmurun durmasıyla her şey planlandığı gibi ilerlemeye başladı.

    AFP, AP, REUTERS

     
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      Yağmur yüzünden konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti. Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı. Bu aksilik, görevlileri biraz telaşlandırsa da yağmur dinince herkes rahat bir nefes aldı.

      İşte Oscar gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

       
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        Charlize Theron törene annesi Gerda ile katıldı.

         
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          Theron sade kıyafetiyle beğeni topladı.

           
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            Charlize Theron

             
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              Scarlett Johansson törene nişanlısı Colin Jost ile katıldı.

               
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                Scarlett Johansson ve Colin Jost.

                 
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                  Scarlett Johansson.

                   
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                    Herkesin eski eşi Jennifer Aniston ile gelip gelmeyeceğini merak ettiği Brad Pitt törene yalnız katıldı.

                     
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                      Gal Gadot

                       
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                        Margot Robbie

                         
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                          Robbie ve Timothee Chalamet

                           
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                            Tom Hanks ve eşi Rita Wilson

                             
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                              Brie Larson

                               
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                                Quentin Tarantino

                                 
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                                  Adam Driver ve eşi Joanne Tucker

                                   
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                                    Renee Zellweger

                                     
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                                      Natalie Portman ve eşi Benjamin Millepied

                                       
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                                        Portman'ın elbisesinin ise ilginç bir anlamı var. Güzel oyuncunun pelerininin süslemesinde Oscar ödülüne aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimleri yazılı. Portman böylece sinema sektöründeki cinsiyet ayrımcılığını da eleştirmiş oldu.

                                         
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                                          Portman, Siyah Kuğu filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

                                           
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                                            Keanu Reeves ise kırmızı halıda birçok kişiyi şaşırttı. Herkes onun sevgilisiyle törene katılacağını düşünürken ünlü oyuncu annesi Patricia Taylor ile geceye katıldı.

                                             
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                                              Reeves ve annesi Patricia Taylor

                                               
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                                                İki usta oyuncu Robert De Niro ve Al Pacino törene birlikte gitti.

                                                 
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                                                  Penelope Cruz

                                                   
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                                                    Penelope Cruz

                                                     
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                                                      Saoirse Ronan

                                                       
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                                                        Saoirse Ronan

                                                         
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                                                          Saoirse Ronan

                                                           
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                                                            Florence Pugh en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylarından.

                                                             
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                                                              Florence Pugh

                                                               
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                                                                Geçen yıl en iyi giyinen erkek ünlü seçilen Timothee Chalamet bu kez kırmızı halı kıyafetiyle sosyal medyada espri konusu oldu.

                                                                 
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                                                                  Joaquin Phoenix ve sevgilisi Rooney Mara.

                                                                   
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                                                                        Mathieu Kassovitz ve JR

                                                                         
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                                                                          Adaylar arasındaki Antonio Banderas törene sevgilisi Nicole ve Melanie Griffith ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Stella ile katıldı.

                                                                           
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                                                                            1917 filmiyle bu yılın önemli ödüllerine damgasını vuran yönetmen Sam Mendes törene eşi Alison Balsom ile birlikte katıldı.

                                                                             
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                                                                              Evlilik Hikayesi'nin yönetmeni Noah Baumbach ile sevgilisi Küçük Kadınlar filminin yönetmeni Greta Gerwig. Her ikisi de Oscar'a aday gösterildi.

                                                                               
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                                                                                En iyi yardımcı kadın oyuncu adaylarından Laura Dern, annesi ünlü oyuncu Diane Ladd ve çocukları ile törene katıldı.

                                                                                 
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                                                                                  41

                                                                                    Butler törene sevgilisi Morgan Brown ile katıldı.

                                                                                     
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                                                                                      Olivia Colman saç rengindeki radikal değişiklikle dikkat çekti.

                                                                                       
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                                                                                              47

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                                                                                                48

                                                                                                  Carissa Culiner

                                                                                                   
                                                                                                  49

                                                                                                    Pedro Almodovar

                                                                                                     
                                                                                                    50

                                                                                                      Sinema tarihine geçen Thelma ve Louise filminin yıldızlarından usta oyuncu Geena Davis.

                                                                                                       
                                                                                                      51

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                                                                                                        52

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                                                                                                          53

                                                                                                            Törenin iddialı filmlerinden Joker'in yönetmeni Todd Philips ve eşi.

                                                                                                             
                                                                                                            54

                                                                                                              Erin Lim

                                                                                                               
                                                                                                              55

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                                                                                                                56

                                                                                                                  Blac Chyna

                                                                                                                   
                                                                                                                  57

                                                                                                                    Giuliana Rancic

                                                                                                                     
                                                                                                                    58

                                                                                                                      Kristin Cavallari

                                                                                                                       
                                                                                                                      59

                                                                                                                        Lily Aldridge törende sunuculuk yaptı.

                                                                                                                         
                                                                                                                        60

                                                                                                                          Her ödül töreninde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Billy Porter yine bakışları üzerinde topladı.

                                                                                                                           
                                                                                                                          61

                                                                                                                            Lily Singh

                                                                                                                             
                                                                                                                            62

                                                                                                                              Lily Singh

                                                                                                                               
                                                                                                                              63

                                                                                                                                Ryan Michelle

                                                                                                                                 
                                                                                                                                64

                                                                                                                                  Kelly Ripa ve Mark Consuelos

                                                                                                                                   
                                                                                                                                  65

                                                                                                                                    Julia Butter

                                                                                                                                     
                                                                                                                                    66

                                                                                                                                      Sezonun en iddialı filmlerinden Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho.

                                                                                                                                       
                                                                                                                                      67

                                                                                                                                        Parazit'in oyuncu kadrosu.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        68

                                                                                                                                          Regina King

                                                                                                                                           
                                                                                                                                          69

                                                                                                                                            Harvey Keitel ve eşi

                                                                                                                                             
                                                                                                                                            70

                                                                                                                                              Sigourney Weaver

                                                                                                                                               
                                                                                                                                              71

                                                                                                                                                Spike Lee ve eşi Tonya Lewis

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                72

                                                                                                                                                  Mindy Kaling

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  73

                                                                                                                                                    Caitriona Balfe

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    74

                                                                                                                                                      Caitriona Balfe

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      75

                                                                                                                                                        Grammy ödüllerine damga vuran Billie Eilish

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        76

                                                                                                                                                          Billie Eilish

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          77

                                                                                                                                                            Kaitlyn Denver

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            78

                                                                                                                                                              Kaitlyn Denver

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              79

                                                                                                                                                                For Sama filminin yaratıcısı Suriyeli sinemacı Waad Al-Kateab.

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                80

                                                                                                                                                                  Janelle Monae

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  81

                                                                                                                                                                    Janelle Monae

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    82

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                                                                                                                                                                      Etiketler: ,
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