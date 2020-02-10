Oscar Ödül Töreni Göz Kamaştırdı

Yağmur yüzünden konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti. Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı. Bu aksilik, görevlileri biraz telaşlandırsa da yağmur dinince herkes rahat bir nefes aldı.



İşte Oscar gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.