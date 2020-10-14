Oruç Reis açıldı, Yunanistan masadan kalktı

Yunanistan’da Kiriakos Miçotakis hükümeti, Oruç Reis dönmedikçe istikşafi görüşmelere başlamama kararı aldı.

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Skai televizyonuna verdiği demecinde, “Oruç Reis bölgede bulunduğu sürece, Türkiye ile istikşafi görüşmelere gitmeyeceğiz” dedi. Peças, “Türkiye’nin güvenilir olduğuna inanan AB’deki ortaklarımız, artık bu ülkenin güvenilir olmadığını tespit ettiler” iddiasında bulundu. Yunan Devlet Bakanı Yorgo Yeropetritis de Parapolitika radyosu ve devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, “Yunanistan, Oruç Reis ve refakatindeki savaş gemileri orada bulundukça, katiyen istikşafi görüşmelere başlamayacak. Yunanistan, şiddet ve şantaj ortamında görüşme yapmaz” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, geçen hafta Bratislava’da bir araya gelmiş, istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması için görüş alışverişinde bulunmuştu. Ancak istikşafi görüşmelere başlanması için bir tarih verilmemişti.

SAVAŞ GEMİLERİ İZLİYOR Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre bölgede bulunan Yunan savaş gemileri, Oruç Reis ve refakatindeki Türk savaş gemilerinin her hareketini uzaktan izliyor. Dün akşam saatlerine kadar bölgeye takviye savaş gemileri gönderilmesine gerek görülmedi. Portekiz ziyaretini yarıda keserek alelacele Atina’ya dönen Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, kuvvet komutanları ile peş peşe toplantılar yaparak, gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldı. Yunan medyasına göre, Oruç Reis dün öğle saatlerinde Meis adasının 30 mil güneyinde bulunuyordu.

YUNAN BASINI NE DEDİ? Yunan medyasında, Oruç Reis’in yeniden Doğu Akdeniz’e gönderilmesinin nedenleri hakkında şu iddialar yer aldı:



- 1-2 Ekim’de yapılan AB Zirvesi sonuç bildirgesi Türkiye’yi tatmin etmedi.



- Yunanistan’ın, istikşafi görüşmelerin başlamasının beklendiği bir sırada, Ege’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kapsayacak şekilde askeri tatbikatlar için Navtex yayınlaması Türkiye’de tepki yarattı.



- Yunanistan, istikşafi görüşmelerde sadece Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki sınırlarının belirlenmesini konuşacağına dair tutumundan geri adım atmadı.

TÜRK NAVTEX’İNİN ÖNEMİ Oruç Reis’in yeni araştırmaları için yayınlanan son Navtex, daha öncekilerden ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin BM’ye de bildirdiği Türk kıta sahanlığı içindeki bölgeleri kapsayan Navtex’in sınırı, Meis adasının 6.5 mil yakınına kadar uzanıyor. Atina, Ege’de 6 mil olan karasularını yıllardır 12 mile genişletme hakkı bulunduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla bu Navtex Atina’da, “Ankara’nın, Yunanistan’ın karasularını genişletme hakkından açık bir şekilde şüphe ettiği” şeklinde yorumlandı.