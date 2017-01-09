çeşitli eğitimler alarak her geçen yıl Yeni birşey öğrenip geliştirdim kendimi. eğlenmek her insanın hakkı kimi insan kalabalık yerlerde eğlenmeyi sever. kimileri ise kendi kabuğuna çekilip eğlenmek ister, işte tam o anda biz devreye giriyoruz. Genellikle özel ev partilerine gidiyoruz. birbirinden sexy, güzel showlar, konseptler hazırlıyoruz. müşterilerimize ve insanlar bu hizmetten %100 memnun kalıyorlar. internet üzerinden başladık ilk olarak, ama Baya talep görüyoruz. telefonlar hiç susmuyor diyebilirim. insanlar kaliteli, güvenilir hizmetler arıyor zaten. ülkemizde bu tarz partiler düzenleyen ajanslar malesef yok denilecek derecede az. biz insanlara partiyi ayaklarına getiriyoruz onlar partiye gitmiyor :) yabancı müşterilerimizde mevcut tabikide Arap müşterilerimizde oluyor çılgın partiler tercih ediyorlar genellikle kişiye özel danslar striptizler ve hizmetten hepsi tam not veriyor ahlaksız teklifler almıyorum çünkü işi profesyonel yaptıgım için insanlar titiz davranıyorlar bugüne kadar hiç öyle birşeyle karşılaşmadım erkek müşterimizin yanı sıra aile ve bayan müşterilerimizde oluyor bayanların bekarlıga veda geceleri oluyor erkek striptizci gönderiyoruz genellikle kişiye özel dans isteyen bayan müşterilerimizde mevcut güvenilir hizmet verdiğimiz için insanlar çekinmeden nasıl eğlenmek isteğini rahatça belirtebiliyorlar bizde isteklerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz bekarlıga veda partilerinde genellikle Lap dancer(kuçak dansı) hizmeti büyük ilgi görüyor bunun yanında oryantel ,zenne,gogoboy,pole dancer (direk dansçısı) kadeh dansı striptizci ,latin ve Brezilya dansları etkinlik danslarıda mevcut dans denilince akla gelen bütün hizmetler Mevcut Türkiye'nin her yerinde partiler düzenliyoruz insanlara hayal ettikleri partiyi sunuyoruz.
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- 15:20 - ORTALIĞI KASIP KAVURAN DANSÖZ!
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- 19:23 - ŞIRNAK'TA BÜYÜK OPERASYON!
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- 13:49 - 'Gerilimin düşmesini memnuniyetle karşılıyoruz'
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