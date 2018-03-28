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SON DAKİKAOrtaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü ve 2 yaralı

Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü ve 2 yaralı

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Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü ve 2 yaralı
Ortaköy'de bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga yaşandı. Olayda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde yaşandı.  İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga sonucu bir  kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.

KAPATILAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünün önünde yaşanan silahlı kavga nedeniyle saat 04.30 sıralarında trafiğe kapatılan Muallim Naci Caddesi olay yeri çalışmalarının ardından saat 07.50 sıralarında yeniden araç trafiğine açıldı.
 

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi  ise olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.  

 

 

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