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"Ortak kötü durumda oylar yüzde 35'e düştü"

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"Ortak kötü durumda oylar yüzde 35'e düştü"
AKP ve MHP’nin 30 büyükşehirde kurduğu ittifakı illere genişletme kararı MHP’li bir milletvekilince “Ortak kötü durumda” sözleriyle yorumlandı.

İyi Partili bir yönetici de, “İktidar partisi ittifaka aşırı bir özgüvenle girdi ama şimdi pabucun pahalı olduğunu görünce yeni arayışlara yöneldi. Birçok yerde kaybediyorlar. Bunu fark ettikçe çıkış yolu arıyorlar” dedi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin teslimine yaklaşık 2 hafta kala, 30 büyükşehirde işbirliği yapan Saray ittifakı bu işbirliğini illere de genişletme kararı aldı.

AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Mehmet Özhaseki, ittifakın genişlemesi ile ilgili ilk açıklamasında, “Bizim tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday çekilecek” dedi.


 
MHP ile tekrar başlayan temaslar sırasında da Özhaseki, “20 civarında il üzerinde görüşüyoruz” açıklaması yaptı.

Açıklanan bigilere göre; henüz resmi bir ilan yapılmadı ama konuşulan iller arasında CHP’li belediyelerce yönetilen Burdur, Sinop, Giresun, Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Çanakkale ve Yalova ile kayyım atanan HDP’li belediyeler Ağrı ve Iğdır’ın olduğu biliniyor. Ayrıca büyük bir yarışın yaşanması beklenen Kars da ittifak için konuşulan iller arasında. AKP'li yetkililerin açıkladığı formüle göre, görüşülen illerde Saray İttifakı içinde hangi parti önde ise o partinin adayı kalacak, diğer partinin adayı çekilecek. Bu şekilde adayların teke düşürüleceği il sayısının 10’un üzerinde olacağı konuşuluyor.

Meclis üyeliklerinde tek lsite

Saray İttifakı’nda işbirliği sadece belediye başkan adaylıkları dağılımı üzerinden yapılmıştı. Belediye Meclis üyeliklerinde ise her parti kendi adaylarını gösterecekti. Ancak ittifakın genişlemesi için başlayan yeni görüşmelerde ortak belediye meclis üyesi listesi ile seçime girilmesi de gündeme geldi. Tüm bu görüşmelerin 1-2 gün içinde sonuçlanıp kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

"Ortak kötü durumda"

Saray İttifakı’ndaki genişleme kararı Meclis kulislerinin en çok konuşulan gündem maddesi oldu. Genişleme kararını değerlendiren bir MHP Milletvekili, “Ortak kötü durumda, yüzde 35’e düştü” dedi.

"Pabucun pahalı olduğunu gördüler"

CHP ile işbirliği görüşmelerinde etkin bir İyi Partili yönetici ise Cumhur İttifakı’nın genişleme kararını, “Biz en geniş haliyle ittifakımızı gerçekleştirdik. Ama onların görüşmesinin içinde ise kibir var. İktidar partisi aşırı bir özgüvenle işbirliği sürecine girdi ama şimdi pabucun pahalı olduğu görülünce yeni arayışlara yöneldiler. Birçok yerde kaybediyorlar. Bunu fark ettikçe çıkış yolu arıyorlar. Biz ise bu işe daha çok kafa yorduk” dedi.

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