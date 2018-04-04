Ortak Basın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 füzelerinin teslimatıyla ilgili "S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." bilgisini paylaştı.

Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti. Toplantı sonrası Erdoğan ile Putin orak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğiyle ilgili de "Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Değerli dostumu bir kez daha seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Sayın Putin'in seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapması bizim için memnuniyet vericidir.

- Konsey toplantısında ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçirme imkanı bulduk. Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor. İki ülke arasında hedef 100 milyar dolara ulaşmak.

- Baş başa heyetler arası görüşemelerde, ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirme imkanı bulduk.

- Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Ticaret hacmimimz geçen yıla göre yüzde 32 arttı.

- Santralin ilk aşamasını 2023'e kadar bitirmeyi umuyoruz. 20 milyar doları da aşacak bir yatırımdır.

- Bazı ihlallere rağmen Astana'da varılan ateşkes doğrultusunda büyük hedefler yakaladık. Tam olarak olmasa da Suriye'de büyük ölçüde sivil can kayıplarının önüne geçtik.

- Sayın Putin'e Afrin harekatının sonuçlarını aktarma imkanı buldum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemini vurguladım.

- S-400 füzeleriyle ilgili konu Türkiye'nin tamamıyla kendi kararıdır. Dostumuz Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla birlikte artık bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene alınacak. Anlaşma tamam o defter kapandı.

'PROJE ÖRGÜTLERE BIRAKILMAYACAK'

- Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- Sayın Erdoğan ile ikili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel konuları ele aldık. Türkiye ile ilişkiler ilerliyor. Farklı konularda yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara hazırlık talimatı verildi.

- 2017 yılında Türk-Rus ticaret haci arttı. Karşılılı yatırımları artırma niyetindeyiz. Yeni yatırım platformları oluşturmak istiyoruz.

- Tüek Akımı ile ilgili deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre sonra kara kısmında da döşeme aşamasına geçeceğiz.

- S-400 füze sistemleri anlaşmasının hayata geçirilmesini konuştuk. Teslimat süresini öne çekilmesine karar verdik.