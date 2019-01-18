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Ortadoğu sarsıldı.. Dengeler alt üst oldu.. Neler oluyor

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Ortadoğu sarsıldı.. Dengeler alt üst oldu.. Neler oluyor
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden alınması için çağrıda bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hâle gelmesi için çağrıda bulundu.
Ülkesinin başkenti Beyrut'ta Arap ülkelerinin dışişleri ve ekonomi bakanlarına seslenen Basil, Suriye'ye kucak açmaları gerektiğini öne sürdü.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Çaraşmba günü Mısır'da yayın yapan DMC televizyonunda yaptığı açıklamada Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi için oy birliğinin gerekmediğini, 21 üye ülkeden 20, 18 veya 17'sinin kabul etmesi durumunda Şam'ın tekrar birliğe dönebileceğini ifade etmişti.  
Suriye'de iç savaş, neredeyse sekizinci yılını dolduruyor. Esed rejiminin barışçıl protestocuları sert bir şekilde bastırmasıyla yayılan gösterilerin ardından başlayan iç savaşta yüz binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
2011 Kasımında Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye’nin örgütteki üyelik faaliyetlerini askıya almışlardı. Arap Birliği'nin kararının gerekçesi, Suriye yönetiminin, demokrasi yanlısı göstericilere karşı şiddete son vermemesiydi.

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