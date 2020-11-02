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Örnek Sanatçı

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Örnek Sanatçı
Sanatçı Ali Baran örnek bir davranışta bulundu.

Sanatçı Ali boran 20. sanat yılını doldurduğu yaş gününü güzel bi kutlamayla gerçekleştirdi. Clup marka'da sahne alan sanatçı gece'de dostları yalnız bırakmadı  Marka'nın patronu olan Sebahat alın ve menejer Didem Sezginin organizasyonunu gerçekleştirdiği doğum günününe bir çok sanatçı dostu arkadaşıda katıldı. Silanaz, Ömer topçu, yudum akbulut ve Ömer serhatlı gibi bi çok sanatçı arkadaşı eşlik ettliler. 1 Aylık gelirini izmir depreminde mağdur olan vatandaşlara bağışladı

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