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Örnek Belediye Başkanı!

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Örnek Belediye Başkanı!
Tunceli'nin Hozat ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Celaleddin Polat, kendi imkanlarıyla Doğu ve Güneydoğu'da başarısından söz ettiren örnek bir belediye başkanı...

CHP yerel seçimlerin yaklaştığı şu dönemde, örnek belediye başkanlarını görmeli ve başarılarını takdir etmeli. Küçük bir kasabada gösterdiği başarıdan dolayı, Doğu ve Güneydoğu'da adından söz ettiren CHP'li Tunceli Hozat İlçe Belediye Başkanı Celaleddin Polat beğeni topladı.

İmkansızlıklar nedeniyle ilçeye ambulans, itfaiye aracı, ilçeyle köyler arasında asfalt çalışmaları yapan,  bütün köyleri gezerek tarıma ve hayvancılığa destek için büyük belediyelerden yardım alan, imkansızlıkları çözen ve takdir toplayan böyle belediye başkanlarının büyük kentlerden aday gösterilmesinin büyük beğeni toplayacağı kesin.

CHP'NİN, Genç, dinamik, başarılı böyle belediye başkanlarını aday göstermesinin halkta da karşılık bulacağı öngörülüyor.

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