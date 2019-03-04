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Örnek Başkana sanatçılardan destek

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Örnek Başkana sanatçılardan destek
Tunceli'den Belediye başkanlığına aday olan Fatih Mehmet Maçoğluna sanatçılardan destek sürüyor. Örnek başkan daha önce Tunceli'nin Ovacıl İlçesinde belediye başkanlığı yapmış ve yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştu.

Örnek başkana geçtiğimiz günlerde Ünlü şarkıcı Athena Gökhan Özoğuz övgüler yağdırmıştı. Özoğuz'a Örnek başkan'dan cevap gecikmedi. Athena'dan Gökhan Özoğuz'un "Gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana" açıklamasına Tunceli Belediye Başkan Adayı Maçoğlu'ndan cevap geldi.
Athena Gökhan, geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak, Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu övmüş, “Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla” açıklamasında bulunmuştu.

‘BİZE ENERJİ VERDİ’

demarkaj.org’a konuşan Maçoğlu, Özoğuz’un bu açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Gökhan'ın dışında birçok sanatçı, yazar, akademisyen bize dair güzel söylemleri oldu.

Biz çok mutlu olduk. Bu ülkenin vicdanı, hala bir arada yaşamayı destekliyor. Bu ülkenin vicdanı o umudu besliyor. Biz de bu umudun bir parçası olmak istiyoruz. Çaba harcıyoruz. O açıklamalar bize enerji verdi” dedi.Tunceli’yi turizm kenti yapmak istediklerini belirten Maçoğlu, hayvancılık ve tarım üzerine projeleri olduğunu, tarımsal üretimi geliştireceklerini, köylere hayvancılıkla ilgili destek vereceklerini söyledi.

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