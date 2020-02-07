Elazığ Malatya depreminden sonra, 38 derece ateşle evinde dinlenmeden deprem bölgesinden hiç ayrılmayan Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyadaki bütün sokakları tek tek denetleyerek birçok binaya yıkım kararı çıkardı. Bazı vatandaşların binamız sağlam yıkılmadı demesine rağmen Başkan mühendislerle birlikte kolonları denetleyerek çürük olan binaların kolonlarından dolayı Malatyada birçok binanın yıkımına karar verdi. Durup dinlenmeden Pütürge'deki yıkımda olan vatandaşların yanında ve onların isteklerini tek tek karşılayan ve Malatya ilçelerininde Belediye Başkanlarından bilgi alan Başkan Gürkan herkesin ihtiyaçlarını zamanında ulaştırarak büyük beğeni topladı. Malatyalılar Başkanlarının bu çalışmlarından dolayı Örnek Başkan ilan ettiler.
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ÖRNEK BAŞKAN
Malatya Belediye Başkanı Selattin Gürkan, depremden sonra Malatya'daki çürük binaları tek tek yerinde inceleyerek çoğuna yıkım kararı verdi.
Etiketler: malatya belediye başkanı, selahattin gürkan, deprem, malatya
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