ORMANI BAKANLIK GÖREVLİSİ Mİ YAKTI?

Orman Bakanlığı görevlisinin ağaçları pürmüz ile tutuşturduğu iddiasına dair video sosyal medyada yayınlanırken görüntüler tartışma yarattı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; ‘Ağaçları Orman Bakanlığı görevlisi tutuşturdu’ iddiasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan videoda tüyler ürpertici bir görüntüye yer verildi.

İddiaya göre; "üzerinde orman bakanlığı logolu kıyafet olan şahıs alev makinesi (pürmüz) ile ormanı yakarken vatandaşlar tarafından suç üstü yakalandı.

Vatandaşla görevli arasında geçen konuşmada ise görevlinin vatandaşlara 'Git şikayet et dediği' duyuluyor."