ORMANDA BAŞINA NELER GELDİ!

Berna Laçin’in neşeli başlayan orman yürüyüşü kaybolunca kabusa dönüştü..

Ünlü oyuncu Berna Laçin, zayıflamak için gittiği Avusturya'daki detoks kampında kabus dolu anlar yaşadı. Hollywood yıldızlarının ve dünya jet-setinin de uğrak yeri olan Vivanmayr'da önceki gün kampa giren Laçin, burada tanıştığı bir Türk ile ormanda yürüyüşe çıktı. Yolunu kaybeden oyuncu, ne yapacağını şaşırdı..

Tam 3 buçuk saat yollarını bulmaya çalışan 47 yaşındaki oyuncuyla arkadaşı, 12 kilometre yol kat etti. İkilinin yardımına Vivamayr'ın dağ köylerinde oturan bir kadın yetişti. Yardımsever kadın, saatlerce yürüyen oyuncuyla arkadaşını aracıyla detoks merkezine götürdü. Laçin, merkeze vardığında derin bir 'oh' çekti.. (Takvim)