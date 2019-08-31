ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE, YENİ DÖNEM!

DHA'nın haberine göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde Sikorsky’nin S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilecek olan T70 Genel Maksat Helikopteri, 2021’den itibaren Kara, Hava, Özel Kuvvetler ve Jandarma Genel komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne de teslim edilmeye başlanacak Sikorsky T70, Orman Genel Müdürlüğünce yangınla mücadele faaliyetlerinde kullanılacak. Gece uçuşu da yapabilecek olan T70’in, en az 3.5 ton faydalı yük taşıyarak, azami üç saat havada kalabilecek özellikte olması bekleniyor. Tamamen yerli imkanlarla TUSAŞ tesislerinde üretilecek olan helikopterin motoru da yine yerli imkanlarla Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) fabrikasında üretiliyor.
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Orman yangınlarıyla mücadele için yurtdışından helikopter kiralayan Orman Genel Müdürlüğü, 2021’den itibaren 'Yerli Kara Şahin' olarak bilinen Sikorsky T70 ile yangınlara müdahale edebilecek.
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