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ORMAN YANGINLARININ SEBEBİ SABOTAJ MI?

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ORMAN YANGINLARININ SEBEBİ SABOTAJ MI?
Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Çivili bölgesinde geçtiğimiz günlerde sabotaj iddialarıyla küle dönen 145 hektarlık orman önümüzdeki şubat ayında ağaçlandırılacak.

Sacitaslan.com'un haberine göre;  5 Ağustos'ta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında 145 hektar alan zarar görmüştü. 500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yanan arazinin kısa süre içinde projelendirilerek ağaçlandırılacağını ve olayın faillerinin aradığının altını çizdi. 
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Orhaneli Çivili bölgesinde çıkan yangının ihbarı 5 Ağustos saat 8.38'de geldi. Ekiplerimiz yangın mahalline 15 dakikada ulaşarak müdahale etti. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Yangın 7 noktada başladığı için bizim düşüncemiz bunun sabotaj olduğu yönünde şüphelerimiz var. Farklı noktalarda araları 500 metre, 1 kilometre aralıklarla başladığı için rüzgarın etkisi ile büyüdü. 145 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini tespit ettik. İşletmemiz yoğun bir şekilde arazideki yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve temizlenmesi için çalışıyor. Aralık ayında da ağaçlandırılması için proje çalışmalarına başladık. Önümüzdeki şubat ayında 145 hektarlık alanın her metrekaresi ağaçlandırarak burayı doğaya kazandıracağız. Her yanık sahada olduğu gibi burayı da 15 yıl boyunca hem bakımların yapılması yönünde hem de fidanların sağlığını takip edeceğiz" dedi. 

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