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ORMAN YANGINLARINA İLGİNÇ ÇÖZÜM!

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ORMAN YANGINLARINA İLGİNÇ ÇÖZÜM!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir firma, orman yangınları veya sel gibi afetlerde suyu 3 bin 600 metre uzağa taşıyarak müdahale imkanı sunan su pompası geliştirdi. Firma sahipleri geleneksel sistemlerin taşığı mesafeden 6 katı fazlasına su taşıyan pompayı

DHA'nın haberine göre; Kartepe'de faaliyet gösteren özel pompa teknolojileri firması, su çekme ve taşıma işlemlerinde kullanılan yeni nesil motorlu su pompası üretti. Dünyada yaklaşık 200 yıldır su pompası üretildiğini söyleyen firma sahiplerinden Sinan Küçük, ürettikleri cihazın geleneksel pompaların neredeyse 6 katı mesafeye su taşıyabildiğini dile getirdi. Firma sahibi Müslüm Karaosmanoğlu ise yaptıkları AR-GE çalışmalarında Kocaeli, Bursa ve Ankara itfaiyelerinden destek aldıklarını söyleyerek, yaşanan sıkıntıları tespit edip buna göre bir cihaz ortaya çıkarttıklarını belirtti. İlk satışlarını 2014 yılında Bursa İtfaiyesi'ne yaptıklarını söyleyen ekip, bu satışın aynı zamanda cihazın ilk testi olduğunu ve başarıya ulaştıklarını söyledi.

 

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