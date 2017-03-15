  • BIST 89.803
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,7305
  • Euro 3,9664
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Orka Holding Yurt İçinde Büyümeye Devam Ediyor.

»
Orka Holding Yurt İçinde Büyümeye Devam Ediyor.
Ankara Taurus AVM’de açılan D’S Damat mağazamız ile büyümeye devam ediyor.

Mağaza geçtiğimiz cumartesi günü Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu’nun yanı sıra mağaza sahipleri Taner Ümit ve Serdar Ümit ile Yasin Ensarioğlu ve Şoförler Odası Başkanı Burhan Aksak’ın değerli katılımlarıyla açıldı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Kesik el' cinayetine müebbet hapis15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..15 Mart 2017 Çarşamba 12:09
  • Türkiye'den AB'yi sarsacak açıklama!15 Mart 2017 Çarşamba 11:46
  • Mayın taramasında patlama meydana geldi!15 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yunanistan'daki 3 darbeci asker kayıp!15 Mart 2017 Çarşamba 11:37
  • Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf' iddiası!15 Mart 2017 Çarşamba 11:36
  • 15 milyar dolarlık anlaşma..13 Mart 2017 Pazartesi 15:38
  • Dünya ayakta! Açıklamalar peş peşe geliyor.Önce NATO şimdi de AB!13 Mart 2017 Pazartesi 15:17
  • Almanya'da 'Çifte vatandaşlık sona ersin' talebi!13 Mart 2017 Pazartesi 15:14
  • Asker teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti!13 Mart 2017 Pazartesi 14:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim