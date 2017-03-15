Orka Holding Yurt İçinde Büyümeye Devam Ediyor.

Ankara Taurus AVM’de açılan D’S Damat mağazamız ile büyümeye devam ediyor.

Mağaza geçtiğimiz cumartesi günü Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu’nun yanı sıra mağaza sahipleri Taner Ümit ve Serdar Ümit ile Yasin Ensarioğlu ve Şoförler Odası Başkanı Burhan Aksak’ın değerli katılımlarıyla açıldı.