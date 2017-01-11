Orka Holding Global Yolculuğuna Hızla Devam Ediyor

Geçtiğimiz hafta Ürdün’ün Amman şehrinde ikinci mağazasını açan Orka Holding global yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Orka Holding’in 3 markasını birden aynı çatı altına toplayan 350 metrekarelik mağaza, şehrin en kalabalık caddesi Om Ozeynah’da açıldı.



Açılışa Ürdün Büyükelçilik Müsteşarı Melih Tezel ve Ürdün Ticaret Ateşemiz Nil Gökçe’de katıldı. Holding’in 2017 yılında Ürdün'de iki yeni mağaza daha açması bekleniyor.