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Orhan Kemal'in Evi Yıkılacak

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Orhan Kemal'in Evi Yıkılacak
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında 12 yıl boyunca kiracı olarak oturduğu Fatih Cibali'deki kargir ev, bugün zor ayakta duruyor.

Hürriyet gazetesinden Özgür Altuncu'nun haberine göre, gölgede birçok tarihi ev restore edilip yenilenirken 'Yazar Orhan Kemal Sokağı' 14 numaradaki ev, ilk günkü haliyle duruyor. Evin dış yüzeyinde derin çatlaklar bulunuyor.

Orhan Kemal, 'Müfettişler Müfettişi', 'Evlerden Biri', 'Sokakların Çocuğu', 'Suçlu' adlı romanlarını bu evde yazdı. '50 Kurus' adlı öyküsünde anlattığı, gazete dağıtıcısı çocuğun "Gazete, havadiis!" diye bağırmasını bu evden duydu her sabah. Babasının yolundan giden, kitaplar yazan Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü bu evde doğdu. Öğütçü için çok anlamlı olan babasının kucağında daktilo başındaki siyah beyaz fotoğraf da bu evde çekildi. 

Işık Öğütçü, "9 yaşına kadar oradaydım. Ev fareliydi. Tavan arasında da dolaşırdı fareler. Öyle küçük değil, büyük fareler dolaşırdı. Babam onlara 'Konstantin'in fareleri' derdi. Eski Bizans semti olduğu için farelere bu ismi vermişti. Mutfağı çökertmişlerdi kemire kemire" diye anlattığı evin müze olmasını istiyor.

Öğütçü evi satın almak için girişimlerde bulunmuş ama mal sahibi olumsuz yanıt vermiş. Yıllar sonra satın alması teklif edilince de maddi durumu el vermemiş.

Mahallenin eski fırıncısı, Orhan Kemal'i görmese de daktilosunun sesini iyi hatırlıyor. O günleri, “O yıllarda evin bitişiğinde fırınımız vardı. Biz sabah ekmek, simit atardık fırına. Evden daktilo sesleri gelirdi o saatte" diye anlatıyor. 

"Önce bir dernek tabela koydu. 'Orhan Kemal bu evde yaşadı' diye. Sonra tabelayı söktü birileri. Fatih Belediyesi yeniden tabela astı. Onu da söküp attılar. En son kâğıt üzerine yazılarak konuldu babamın o evde yaşadığı bilgisi. Ama böyle olmaz. Oranın müze olması lazım" diyen Işık Öğütçü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çağrıda bulundu.

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