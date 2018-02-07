  • BIST 115.570
  • Altın 160,447
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİdlib'den acı haber! 1 asker şehit

ORHAN GENCEBAY MESAM'DAN İSTİFA ETTİ

»
ORHAN GENCEBAY MESAM'DAN İSTİFA ETTİ
Orhan Gencebay 5 arkadaşı mesam'dan beş üyenin daha yönetim kurulundan istifa edeceği belirtildi.

İstifası müzik dünyasını karıştırmıştı! Şok gelişme!
Yolsuzluk, hizipçilik ve adam kayırma iddialarıyla çalkalanan MESAM’da Orhan Gencebay'dan sonra beş üyenin daha yönetim kurulundan istifa edeceği belirtildi.
Medya Radar » Magazin » İstifası müzik dünyasını karıştırmıştı! Şok gelişme!
MAGAZİN07.02.2018 Çarşamba, 08:33 
İstifası müzik dünyasını karıştırmıştı! Şok gelişme!

 Müzik dünyasında taşları yerinden oynatacak gelişme! Orhan Gencebay'ın "Şeffaf yönetim anlayışı şart!" diyerek başkanlıktan istifa etmesinin ardından yoğun tartışmaların olduğu MESAM'da şok bir gelişme yaşandı: 11 kişilik MESAM Yönetim Kurulu üyesinin beşi istifa kararı aldı.

İŞTE O ÜYELER

Orhan Gencebay, Fuat Güner, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül, mevcut yönetimle yollarını ayırma kararı aldı. Bu beş önemli ismin, bugün bir basın toplantısı yaparak kendilerini istifaya sürükleyen nedenleri açıklayacağı öğrenildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlülerin Spor Aşkı06 Şubat 2018 Salı 11:07
  • Türkiye'nin Yeni Top Modeline Teklif Yağıyor!05 Şubat 2018 Pazartesi 16:32
  • "Kontrolümü Kaybediyorum..."05 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
  • Tahliye Oldu!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:14
  • Gönüllüler Kadrosunu Açıkladı!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:06
  • Her Paylaşımı Olay!04 Şubat 2018 Pazar 09:53
  • Bambaşka Takvim04 Şubat 2018 Pazar 09:52
  • Sosyal Medyada Dekolte Yarışı04 Şubat 2018 Pazar 09:48
  • Kırmızı Elbise Krizi04 Şubat 2018 Pazar 09:38
  • Özlem Tekin Bıraktı!04 Şubat 2018 Pazar 09:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim