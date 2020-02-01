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- İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEPREM HARCAMALARINI AÇIKLADI
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ORGENERAL GÜLER VE WOLTERS NE KONUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından TSK'da yeni bir uygulama hayata geçti.
Etiketler: tsk, wolters, yaşar güler
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ORGENERAL GÜLER VE WOLTERS NE KONUŞTU?Milli Savunma Bakanlığı bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından TSK'da yeni bir uygulama hayata geçti.
VİDEO GALERİ
- 13:32 - İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEPREM HARCAMALARINI AÇIKLADI
- 13:24 - Çin Türkleri Uyardı
- 13:20 - İngiltere Avrupa Birliğinden Ayrıldı.
- 13:16 - Boğaziçi Öğrencilerine Ceza
- 13:13 - Elazığ'da Çadır Kentleri Su Bastı
- 12:48 - ÖLÜ SAYISI 67’YE YÜKSELDİ
- 12:39 - ORGENERAL GÜLER VE WOLTERS NE KONUŞTU?
- 12:32 - Nazlı'dan Acı Haber
- 12:26 - Koca Yusuf Ankaraya Geliyor.
- 16:19 - Genç Turizmci
- 16:14 - Melisa Şenolsun'dan Müjde
- 16:05 - BELEDİYE DİRENİRSE VALİLİKTEN YAPTIRACAM
- 16:00 - Türkiye'de İlk Corona Vakası
- 15:53 - TÜRK ŞİRKETİ 160 BURGER KİNG ŞUBESİNİ KAPATTI
- 15:44 - Deren Talu'dan Olay Açıklama
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